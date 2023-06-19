У столичного экс-начальника отдела СКР конфисковали взятку в $24 млн

У столичного экс-начальника отдела СКР конфисковали взятку в $24 млн
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Никулинский районный суд Москвы удовлетворил заявление прокуратуры, обратил в доход государства самую крупную в истории современной России взятку у правоохранителя оцениваемую почти в $24 млн, или в 1 млрд 600 млн руб. Об этом сообщает «Коммерсант».

По версии следствия, экс-начальник следственного отдела СКР Марат Тамбиев получил взятку в криптовалюте от группировки хакеров. Взяткодатели отделались условными сроками, а получателю крипты, коды доступа к которой хранились в папке «Пенсия», грозит 15-летнее заключение.

Предполагаемую взятку у Марата Тамбиева следователи ГСУ СКР и ФСБ обнаружили, обыскав в рамках уголовного дела по соответствующей ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере) его квартиру на Большой Очаковской улице столицы, где был обнаружен ноутбук Apple MacBook Pro, доступ к содержимому которого следствие получило через несколько месяцев. В нем участники расследования обнаружили папку под названием «Пенсия», в которой оказалась фотография листа бумаги с записями кодов, позволявших получить доступ к 932,1 и 100 биткойнам.

Басманный райсуд, в который обратилось ГСУ СКР наложил на криптовалюту арест «путем изъятия и перевода» ее на электронный адрес криптокошелька.

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