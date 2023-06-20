Вёл себя подозрительно: в квартире у задержанного на улице калининградца нашли наркотики (видео)

Сотрудники ППС в Калининграде задержали подозреваемого в обороте запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе патрулирования на улице Энергетиков полицейские обратили внимание на молодого человека, который вёл себя подозрительно и при виде полицейских попытался скрыться, но был задержан. Подозреваемым оказался местный житель в возрасте 25 лет. В присутствии понятых правоохранители изъяли у него 92 свёртка и полимерный пакетик с порошкообразным веществом. Экспертизой установлено, что это синтетический наркотик эфедрин.

В ходе обыска по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили ещё 140 свёртков с эфедрином. Общая масса изъятого составила почти 183 г. Также было изъято 3,65 г амфетамина, 0,80 г МДМА и 0,85 г гашиша. По предварительным данным, фигурант хранил наркотик с целью сбыта на территории города.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.228.1 УК РФ.