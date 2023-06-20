Приставы взыскали ущерб с калининградца, попавшего в ДТП на арендованном авто

Приставы взыскали ущерб с калининградца, попавшего в ДТП на арендованном авто
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Долги

Приставы убедили автолюбителя, разбившего в ДТП арендованное авто, оплатить владельцу убытки. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградец взял напрокат автомобиль марки «Volkswagen» и столкнулся с движущимся впереди транспортным средством. Арендованная машина получила серьезные повреждения крыла, бампера, фары, радиатора охлаждения и другие. Суд вынес решение о взыскании с виновника аварии материального ущерба в размере 473 тысячи рублей.

Должник не исполнил решение суда добровольно. Поэтому судебным приставам пришлось применить меры принудительного взыскания — наложить арест на принадлежащий мужчине автомобиль «Kia Sportage».

Чтобы не лишиться машины, должник полностью возместил взыскателю материальный ущерб. Ограничения с автомобиля калининградца сняты.

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