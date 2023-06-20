Ударил ножом и задушил штанами: в Озерске вынесен приговор убийце 15-летнего школьника

Ударил ножом и задушил штанами: в Озерске вынесен приговор убийце 15-летнего школьника
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Житель Озерска признан виновным в убийстве 15-летнего школьника, а также в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, (п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ – 2 эпизода). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК. 

Следствием и судом установлено, что вечером 3 ноября 2021 года, на пустыре в районе улицы Красноармейской в городе Озерск, злоумышленник, которому на тот момент было 17 лет, на почве неприязни избил своего 15-летнего знакомого, нанеся ему удар кулаком, а также не менее 12 ударов ногами и резиновой палкой, после чего, демонстрируя подростку нож и электрошокер, угрожал ему убийством. В результате потерпевшему причинен легкий вред здоровью. 

Кроме того, вечером 16 ноября 2021 года осужденный пригласил для выяснения отношений еще одного своего 15-летнего знакомого, который ранее сообщил в правоохранительные органы о совершении ими совместно ряда краж. В ходе ссоры злоумышленник нанес школьнику несколько ударов в область лица и тела, удар ножом в область груди, а затем задушил подростка его же спортивными штанами. 

Непосредственно после убийства, осужденный, желая скрыть следы совершенного преступления и тело убитого подростка, попросил помочь в этом своего друга, присутствовавшего при указанных событиях, но не принимавшего каких-либо действий, направленных на убийство несовершеннолетнего. Когда молодой человек отказался помогать фигуранту, последний приставил к его шее нож и, угрожая убийством, потребовал выполнить требования. Угрозы осужденного подросток воспринял реально и помог переместить тело убитого в близлежащий овраг, а также избавиться от его личных вещей. 

Мать убитого школьника, который в назначенное время не вернулся домой, сообщила о случившемся в правоохранительные органы. Вечером 17 ноября 2021 года его тело с признаками насильственной смерти обнаружено в ходе поисковых мероприятий.

Приговором Озерского районного суда осужденному назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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