Уличная камера помогла найти виновного в ДТП с двумя пострадавшими подростками на Невского (видео)

Камера «Безопасного города» помогла установить обстоятельства воскресного ДТП на перекрестке ул. Невского и Сержантской, сообщает пресс-служба УМВД. Во время столкновения пострадали 4 человека, в том числе два подростка.



Столкновение произошло ночью, когда 44-летний водитель «Ауди Q5» выезжал на ул. Невского. При этом выяснилось, что при выезде со второстепенной дороги (перекресток был в тот момент нерегулируемым, так как работал «в желтом мигающем режиме») мужчина не уступил дорогу автомобилю «Омода С5» под управлением 20-летнего водителя, который следовал по главной дороге. В результате ДТП водители обоих автомобилей, а также 15-летний и 17-летний пассажиры автомобиля «Омода С5» получили травмы.