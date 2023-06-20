66-летнего жителя области обвиняют в лже-минировании здания военкомата

В суд поступило дело в отношении 66-летнего жителя области, которого обвиняют в ложном сообщении о готовящемся подрыве здания областного военного комиссариата. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в сентябре 2022 года мужчина из дома позвонил в службу «112» и сообщил ложную информацию о готовящемся взрыве. В ходе проверки сведения не подтвердились, взрывчатых веществ в здании комиссариата обнаружено не было.

В результате умышленных действий мужчины было нарушено нормальное функционирование военкомата, отвлечены силы правоохранительных органов от выполнения их прямых обязанностей. Действия обвиняемого следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 207 УК РФ как заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в целях дестабилизации деятельности органов власти, совершенное из хулиганских побуждений.