В Калининграде водитель Mercedes, выезжая с парковки, повредил пять машин (видео)

В Калининграде на парковке на ул. Артиллерийской в результате массового ДТП оказались повреждены шесть машин. Видео с последствиями происшествия опубликовано в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» «ВКонтакте».

ДТП произошло во вторник, 20 июня. По словам очевидцев, водитель Mercedes направлялся к выезду с парковки. Он задел Kia, Škoda, протаранил микроавтобус Opel, после чего врезался в Mercedes и Peugeot. В УМВД по Калининградской области уточнили, что никто из людей не пострадал. Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку.