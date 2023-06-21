В Гурьевске прокурор требует компенсацию для школьника, упавшего в канализационный люк

Прокурор Гурьевского района в судебном порядке требует взыскать компенсацию морального вреда в пользу семьи ребенка, упавшего в канализационный колодец. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Установлено, что в октябре 2022 года в поселке Маршальское 10-летний мальчик, проходя мимо Дома культуры, в котором проводились работы по капитальному ремонту, упал в открытый канализационный колодец. В результате ребенок получил травмы, охарактеризованные медиками как вред здоровью средней тяжести.

«Генеральный подрядчик и субподрядные организации, выполнявшие работы по капитальному ремонту, не приняли мер к ограждению территории строительной площадки, на которой расположен колодец. При этом данные организации отказались возместить ребенку причиненный моральный вред», — говорится в релизе ведомства.

Мать мальчика написала заявление в прокуратуру. В свою очередь прокурор района обратился в суд с иском о взыскании с генподрядчика, субподрядчиков, а также с заказчика работ МБУ «Центр культуры и досуга» солидарно компенсации морального вреда в пользу ребенка.