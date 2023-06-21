В Логвино полицейские задержали закладчика с эфедроном (видео)

В лесополосе у посёлка Логвино Зеленоградского округа полиция задержала ранее судимого жителя Гурьевска с эфедроном. У него изъяли свёрток с синтетическим наркотиком массой около 200 граммов, сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

«В ходе личного досмотра у злоумышленника обнаружен и изъят сверток с синтетическим наркотиком эфедрон массой около 200 граммов, — уточнили в полиции. — Задачей задержанного было забирать партии наркотических средств по указанным координатам, дозировать их и создать новые тайники, о местонахождении которых надо передать своим „работодателям“».

По данным УМВД, до задержания подозреваемый успел оборудовать 8 закладок с гашишем и 4 тайника с амфетамином, каждый был весом 5 граммов. Возбуждено уголовное дело по ст. 30 (Приготовление к совершению преступления) и ст. 228.1 (Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств) уголовного кодекса. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.