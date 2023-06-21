За попытку сбыта смеси с амфетамином калининградец получил 8 лет колонии строгого режима

За попытку сбыта смеси с амфетамином калининградец получил 8 лет колонии строгого режима
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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31-летний житель Калининграда получил срок за покушение на незаконный сбыт психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В октябре 2022 года подсудимый приобрел у не установленного следствием лица расфасованную в одиннадцать свёртков смесь массой 4,58 г, содержащую в своем составе амфетамин, для дальнейшего сбыта путем создания «закладок».

В тот же день один сверток подсудимый поместил в тайник, сфотографировал его, чтобы потом передать покупателям информацию о его координатах в сети «Интернет». Оставшиеся 10 свёртков хранил при себе в одежде. Однако осуществить задуманное до конца мужчина не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. Суд квалифицировал его действия по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как покушение на незаконный сбыт психотропных веществ. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес признание вины, раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики подсудимого, его молодой возраст, состояние здоровья, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, а также и то, что он намерен стать бойцом-добровольцем в составе отряда «Барс». Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Приговором Московского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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