В Калининграде ищут 14-летнюю девочку (фото)

В Калининграде ищут 14-летнюю девочку (фото)
Фото предоставлено УМВД
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В Калининграде ищут пропавшую 14-летнюю Полину Петухову, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По данным полиции, утром в среду, 21 июня, девочка ушла из дома в СНТ «Чайка». До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Ранее девочка не уходила.

Приметы: на вид 12-13 лет, рост 148 см, глаза голубые, короткие волосы фиолетового цвета.

Была одета: черная водолазка, черные широкие штаны, черно-белые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Полины, полиция просит сообщить об этом по телефонам ОМВД России по Московскому району г. Калининграда: 552-402, 552-403.

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