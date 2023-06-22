В Советске задержали двух подозреваемых в распространении «соли» (видео)

В Советске полицейские задержали подозреваемых в распространении «соли». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители получили информацию о том, что ранее не судимый 34-летний злоумышленник со своей неоднократно судимой 42-летней подругой сбывают альфа-ПВП (соль) путём создания тайников. Советчане забирали оптовые партии наркотиков, расфасовывали их дома по дозам, а затем сбывали «синтетику» из рук в руки, а также размещая товар в тайниках.

В ходе проведения ОРМ полицейские задержали подозреваемых и доставили в отдел полиции. При проведении обыска оперативники обнаружили приспособления для употребления наркотиков.

Следствием в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере» и п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в значительном размере».