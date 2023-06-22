Светлогорские полицейские помогли туристам доставить в больницу пострадавшего сына (видео)

В Калининградской области полицейские помогли доставить в больницу пострадавшего 6-летнего мальчика из Владивостока, отдыхавшего с родителями в Светлогорске. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ДПС Константин Ляхин и Юрий Юрченко обеспечивали безопасность дорожного движения в Светлогорске, когда к ним за помощью обратились родители 6-летнего мальчика — туристы из Владивостока. Выяснилось, что их ребёнок упал с велосипеда и ударился головой. Получившему травму малышу требовалась медицинская помощь, а его родители не могли самостоятельно найти дорогу в больницу.

Полицейские тут же посадили мальчика с родителями в патрульный автомобиль и, включив проблесковые маячки и спецсигналы, доставили в ближайшее лечебное учреждение в Пионерский и проводили в приёмный покой, где врачи оказали малышу необходимую помощь.

Жители Владивостока и их сын поблагодарили инспекторов ДПС за неравнодушие и отзывчивость.