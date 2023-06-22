Жителя области осудили за преступление против половой неприкосновенности ребенка

Жителя области осудили за преступление против половой неприкосновенности ребенка
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Жителя Гурьевского района приговорили к длительному сроку за преступление в отношении ребенка. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в один из дней августа 2022 года 50-летний подсудимый, находясь в гостях у своего коллеги по работе, совершил преступление против половой неприкосновенности его 11-летней дочери.

Действия подсудимого суд квалифицировал по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ как совершение действий сексуального характера с применением насилия и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Приговором Гурьевского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После отбытия основного наказания подсудимый еще полтора года будет ограничен в свободе. Приговор не вступил в законную силу.

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