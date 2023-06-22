Лишил свободы, угрожал убийством: ревнивый житель области напал на дочь экс-сожительницы

64-летний житель Багратионовского района признан виновным в незаконном лишении свободы и угрозе убийством несовершеннолетней дочери своей экс-сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

Следствием и судом установлено, что днем 5 ноября 2022 года мужчина пришёл в квартиру бывшей сожительницы в Калининграде, где в этот момент находилась ее 14-летняя дочь. Усадив девочку на стул, злоумышленник связал её пластиковыми хомутами и удерживал в квартире до прихода матери. При этом бывший отчим приставил нож к шее школьницы и угрожал убийством.

Как установлено следствием, мотивом совершенных преступлений явилась ревность, поскольку мать девочки рассталась с подсудимым и стала встречаться с другим мужчиной. Девочка смогла сообщить матери о случившемся. Та обратилась за помощью к соседям, которые обезвредили злоумышленника и удерживали до прибытия полиции.

Первоначально мужчина вину не признавал, от дачи показаний отказывался. Однако в последующем под давлением неопровержимых доказательств подсудимый на стадии предварительного следствия дал признательные показания. На время расследования он был помещен под стражу.

Приговором Московского районного суда города Калининграда осужденному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, отбывать которое ему предстоит в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.