Лежал в канаве с водой: в поселке Петрово обнаружили тело 70-летнего велосипедиста

В поселке Петрово местные жители обнаружили тело погибшего односельчанина. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального СК.

Тело погибшего было найдено в придорожной канаве, рядом находился велосипед мужчины. Личность погибшего установлена, это 70-летний местный житель. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле мужчины не обнаружено. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины его гибели. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.