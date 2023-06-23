Прокуратура направила в суд уголовное дело об истязании малолетнего в Краснознаменске

Прокурор Краснознаменского района утвердил обвинительное заключение в отношении 40-летней жительницы Краснознаменска. Речь об истязании малолетнего, незаконном лишении его свободы и угрозе убийством, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе областной прокуратуры.



Женщина обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание), п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). По версии следствия, с мая 2021 по август 2022 года обвиняемая из-за незначительных поводов систематически избивала 8-летнего сына своего сожителя.

Так, в июне прошлого года женщина заперла мальчика в ванной комнате, выключив свет, и заставила его там находиться не менее часа. В августе она избила ребенка пластиковой вешалкой, угрожая его убить — эти слова мальчик в силу возраста воспринял как реальную угрозу.

Вину в совершении преступлений женщина не признала.

Уголовное дело направлено в Краснознаменский районный суд для рассмотрения по существу.