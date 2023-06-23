Похищавший деньги калининградцев мошенник из Саратовской области получил срок

Похищавший деньги калининградцев мошенник из Саратовской области получил срок
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

25-летний уроженец Саратовской области, который похитил денежные средства жителей региона, обманутых в ходе телефонных разговоров, получил срок. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что в октябре 2022 года подсудимый вместе с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, похитили 735 тысяч рублей у четырех жителей региона.

Сообщник подсудимого, выдавая себя за сотрудника прокуратуры, звонил калининградцам и убеждал, что их родственник попал в ДТП и для улаживания ситуации надо выплатить компенсацию пострадавшим в аварии. Деньги необходимо передать курьеру.

Подсудимый отправлялся домой к потерпевшим и, представляясь курьером, получал от них деньги. Себе за «работу» он оставлял вознаграждение в размере 10% от суммы.

В судебном заседании подсудимый поддержал свое ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Его действия суд квалифицировал по ч. 2 ст. 159 УК РФ (4 эпизода) как мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Приговором Гурьевского районного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в пользу потерпевших в счет возмещения материального ущерба взыскано 295 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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