Кассация не удовлетворила жалобу осужденного за надругательство над ребенком экс-главы исполкома ЕР

Кассация не удовлетворила жалобу осужденного за надругательство над ребенком экс-главы исполкома ЕР
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Третий кассационный суд оставил без удовлетворения жалобы по делу бывшего главы калининградского областного исполкома «Единой России» Максима Суворова, осужденного за надругательство над 11-летним мальчиком. Информация опубликована на сайте суда.

Жалобы на вынесенное судебное решение подавали сам осужденный, адвокат и прокурор. «Жалоба (представление) без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения», — говорится в вердикте кассационной инстанции.

В январе вынесенный приговор оставил в силе областной суд.

Рассмотрение уголовного дела в отношении политика в суде первой инстанции началось 27 мая 2022 года. Процесс проходил в закрытом режиме.

В суде было установлено, что 42-летний мужчина познакомился в социальной сети с 11-летним потерпевшим. С ноября 2020 года он неоднократно принуждал мальчика к сексуальным отношениям, запугивая и шантажируя того. Подсудимый вину не признал.

3 октября 2022 года суд признал Суворова виновным по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ и отправил его на 15 лет в колонию строгого режима. После отбытия основного наказания осужденный 1 год 9 месяцев будет ограничен в свободе. Суд также взыскал в пользу потерпевшего компенсацию морального вреда в сумме 500 тыс. рублей.

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