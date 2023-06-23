Кассация не удовлетворила жалобу осужденного за надругательство над ребенком экс-главы исполкома ЕР

Третий кассационный суд оставил без удовлетворения жалобы по делу бывшего главы калининградского областного исполкома «Единой России» Максима Суворова, осужденного за надругательство над 11-летним мальчиком. Информация опубликована на сайте суда.



Жалобы на вынесенное судебное решение подавали сам осужденный, адвокат и прокурор. «Жалоба (представление) без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения», — говорится в вердикте кассационной инстанции.

В январе вынесенный приговор оставил в силе областной суд.

Рассмотрение уголовного дела в отношении политика в суде первой инстанции началось 27 мая 2022 года. Процесс проходил в закрытом режиме.

В суде было установлено, что 42-летний мужчина познакомился в социальной сети с 11-летним потерпевшим. С ноября 2020 года он неоднократно принуждал мальчика к сексуальным отношениям, запугивая и шантажируя того. Подсудимый вину не признал.