У Дома Советов водитель «Лексуса» сбил велосипедистку (фото)

В Калининграде на ул. Шевченко под колёса попала 20-летняя велосипедистка, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.



ДТП произошло вечером в четверг, 22 июня. Автомобиль «Лексус» под управлением 49-летнего водителя поворачивал с ул. Шевченко направо в сторону Пролетарской. В это время 20-летняя девушка пересекала проезжую часть по «зебре» на велосипеде и столкнулась с машиной. Велосипедистка получила травмы.

В ГИБДД напоминают, что велосипедистам запрещается пересекать дорогу по пешеходным переходам. Для того, чтобы попасть на другую сторону улицы, необходимо спешиться и перейти по пешеходному переходу пешком, ведя велосипед рядом.