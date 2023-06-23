Гендиректор стройфирм получил срок за хищение средств дольщиков и мошенничество с участками

Гендиректор стройфирм получил срок за хищение средств дольщиков и мошенничество с участками
Фото пресс-службы областной прокуратуры

В Калининграде вынесен приговор генеральному директору строительных организаций, обвиняемому в хищении средств дольщиков и мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В суде установлено, что в 2014-2016 годах гендиректор ООО «СитиСтрой-Сервис» и ООО «СитиСтрой-Комфорт» похитил денежные средства граждан—участников долевого строительства в сумме свыше 71 млн рублей. Кроме того, с помощью подложных документов подсудимый оформил в собственность земельные участки в п. Невское, причинив бюджету ущерб свыше 11 млн рублей.

Суд с учетом позиции прокуратуры назначил подсудимому наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также взыскал в пользу потерпевших причиненный материальный ущерб.

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