«Бросил стол в машину»: дело жителя Неманского района, застрелившего мужчину, передано в суд

В Немане передано в суд дело в отношении 46-летнего мужчины, который в июле 2022 года в посёлке Новоколхозное после ссоры с местными жителями застрелил одного из них. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.



По версии следствия, ночью 19 июля обвиняемый поругался с двумя мужчинами около магазина. Один из них бросил стол в машину обвиняемого и повредил ее. Мужчина уехал, но через некоторое время вернулся с оружием во двор дома, где жил один из участников конфликта. Он сделал несколько выстрелов в 39-летнего местного жителя и в его 46-летнего знакомого. Первый мужчина умер на месте преступления, второму удалось скрыться за домом и остаться в живых. Оружие обвиняемый приобрел и хранил без лицензии.

Жителя Немана будут судить по трем статьям. «Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение оружия и боеприпасов к нему), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц),» — сообщили в пресс-службе Калининградского СК.

Свою вину обвиняемый признал частично. Он выдвинул версию о необходимой обороне, но сотрудники проверили и опровергли его слова, на основе показаний свидетелей и выжившего местного жителя. «В настоящее время сбор доказательств завершен, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу,» — пояснили сотрудники.