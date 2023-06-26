В Зеленоградске рецидивист украл из дома местного жителя «ювелирку», валюту и золотые слитки

Жителя Калининграда подозревают в краже валюты и золотых слитков у зеленоградца. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился житель Зеленоградска с заявлением по факту хищения денежных средств, золотых слитков и украшений, хранившихся у него дома. Полицейские установили, что неизвестный проник в жилище через незапертое окно и похитил 13 золотых изделий, 25000 евро и 15000 долларов, а также три золотых слитка.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена причастность к совершению данного преступления 38-летнего жителя Калининграда, ранее судимого за кражи.

Часть похищенного удалось изъять по месту жительства подозреваемого и по месту его прописки, ещё часть обнаружили в принадлежащем ему гараже.

СО ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

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