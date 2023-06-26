Суд отправил в колонию двух экс-сотрудников Ространсконтроля за взятки

Суд отправил в колонию двух экс-сотрудников Ространсконтроля за взятки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининграде вынесен приговор в отношении бывших сотрудников регионального управления Ространснадзора, обвиняемых в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Решение о возбуждении уголовного дела принято на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Калининградской области.

Гособвинителем прокуратуры вина подсудимых была полностью доказана. Суд с учетом позиции прокуратуры назначил заместителю начальника управления наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей, заместителю начальника отдела — в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, подсудимые лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на 5 лет.

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