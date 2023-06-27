На Литовском валу водитель «Фольксвагена» сбил велосипедиста (фото)

В понедельник, 26 июня, в Калининграде произошло ДТП, в котором пострадал велосипедист. Об этом сообщила пресс-служба региональной ГИБДД.

Авария случилась в 09 часов 35 минут на Литовском валу. 34-летний водитель «Фольксвагена» при повороте на ул. 1812 года не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на двигавшегося по правому краю проезжей части 37-летнего велосипедиста. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.