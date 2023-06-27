Под Полесском водитель «Лады» вылетела на «встречку», пострадали двое детей

Под Полесском водитель «Лады» вылетела на «встречку», пострадали двое детей
Фото: пресс-служба ГИБДД
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Накануне в Полесском округе произошло ДТП, в котором пострадали двое детей. Об этом сообщает пресс-служба региональной ГИБДД во вторник, 27 июня.

Авария случилась около 11:30 на 42-м километре дороги «Калининград-Полесск». 36-летняя водитель «Лады» ехала в сторону Полесска «со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль над движением автомобиля», отметили в ГИБДД. В итоге машина выехала на обочину справа относительно движения, после этого ее отбросило на встречную полосу. В это время там ехала «Киа», автомобили столкнулись. В результате 12-летний и 9-летний пассажиры «Лады» получили травмы.


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