В Калининграде мужчина украл более километра интернет-кабеля из многоквартирного дома

В Калининграде мужчина украл более километра интернет-кабеля из многоквартирного дома
Фото из архива Нового Калининграда
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В Калининграде с чердака многоквартирного дома на ул. Дзержинского украли более километра интернет-кабеля. С заявлением в полицию обратились представители провайдеров, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Общая сумма ущерба превысила 38000 рублей.

Полиция задержала 33-летнего калининградца. По данным ведомства, мужчина днём зашёл в подъезд, поднялся на чердак, срезал кабель и сдал его в пункт приёма металлолома.

В отношении подозреваемого возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание составляет 2 года лишения свободы. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

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