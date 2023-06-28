﻿ В Калининграде водитель Фольксвагена сбил пожилую женщину (видео)

﻿ В Калининграде водитель Фольксвагена сбил пожилую женщину (видео)
Скриншот видео ГИБДД
Все новости по теме: ДТП
В Калининграде на ул. Горького водитель сбил 61-летнюю женщину-пешехода. бабушку. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция в социальных сетях.

ДТП произошло в понедельник вечером, 26 июня на ул. Горького, 180. Как сообщают в ГИБДД, 35-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжую часть по «зебре». В результате ДТП пешеход получила травмы.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter