﻿ В Калининграде водитель Фольксвагена сбил пожилую женщину (видео)

ДТП произошло в понедельник вечером, 26 июня на ул. Горького, 180. Как сообщают в ГИБДД, 35-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжую часть по «зебре». В результате ДТП пешеход получила травмы.
ДТП произошло в понедельник вечером, 26 июня на ул. Горького, 180. Как сообщают в ГИБДД, 35-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжую часть по «зебре». В результате ДТП пешеход получила травмы.
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