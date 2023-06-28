﻿ В Калининграде водитель Фольксвагена сбил пожилую женщину (видео)

В Калининграде на ул. Горького водитель сбил 61-летнюю женщину-пешехода. бабушку. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция в социальных сетях.

ДТП произошло в понедельник вечером, 26 июня на ул. Горького, 180. Как сообщают в ГИБДД, 35-летний водитель «Фольксвагена» допустил наезд на пенсионерку, которая переходила проезжую часть по «зебре». В результате ДТП пешеход получила травмы.