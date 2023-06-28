Выковыривали топором: задержаны подозреваемые в краже брусчатки под Багратионовском (видео)

Выковыривали топором: задержаны подозреваемые в краже брусчатки под Багратионовском (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Полицейские задержали с поличным подозреваемых в краже брусчатки под Багратионовском. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Задержанные — двое злоумышленников в возрасте 19 лет и их несовершеннолетний пособник — сняли дорожное покрытие в районе пос. Корнево. Юношей доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания. Установлено, что молодые люди не в первый раз похищали брусчатку: они выковыривали камни с помощью топора, после чего увозили на автомобиле и продавали частным лицам.

Полицейские изъяли автомобиль «Рено Логан» и 2748 брусков. По данному факту органами дознания возбуждено УД по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».


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