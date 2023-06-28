Гурьевчанин получил большой срок за хранение и продажу наркотиков

Гурьевчанин получил большой срок за хранение и продажу наркотиков
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

Суд приговорил 40-летнего жителя Гурьевского района к длительному сроку заключения за незаконный сбыт и хранение наркотиков. Об этом в среду, 28 июня, сообщает пресс-служба областного суда.

По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2022 года мужчина купил метадон массой 26,66 грамма, наркотики он принес домой домой и там расфасовал.

В декабре в подъезде одного из домов в Гурьевском районе он продал покупателю 3 грушевидных свертка с метадоном массой 0,07 грамма за 1,8 тыс. руб. В этот же день наркотики изъяла полиция.

Мужчину задержали, дома у него нашли смесь героина, 6-моноацетилморфина и ацетилкодеина массой 1.33 грамма.

В суде гурьевчанин признал вину в полном объеме и пояснил, что метадон покупал через «закладки», затем приносил домой и продавал знакомым. Найденный в ходе обыска метадон он также собирался продать, а героин хранил для личного употребления.

Суд признал мужчину виновным в незаконном сбыте наркотиков (ч. 1 ст. 228.1 УК РФ), покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и в незаконном хранении наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ).

Гурьевский районный суд приговорил его к 10 годам и 6 месяцам исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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