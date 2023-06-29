В регионе в 2023 году на ж/д путях случилось три происшествия с пострадавшими

В регионе в 2023 году на ж/д путях случилось три происшествия с пострадавшими
Фото: Денис Туголуков / Новый Калининград
Все новости по теме: Происшествия на железной дороге

В Калининградской области на железной дороге за 2023 год зафиксировано три случая травматизма людей, в том числе один с летальным исходом. Об этом сообщает администрация Светлогорского округа в своем официальном телеграм-канале.

По данным чиновников, за пять месяцев в 2023 году удалось предотвратить 19 наездов на людей, нарушивших правила безопасности на железнодорожных путях, в том числе три наезда с учётом экстренного торможения подвижного состава.

«Не забывайте о мерах безопасности на железнодорожных путях! Объясняйте детям правила безопасности на железной дороге, потому что дети не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность. Не оставляйте без присмотра малолетних детей. При пересечении железнодорожных путей необходимо смотреть по сторонам и снимать капюшоны, которые ограничивают видимость. Не забывайте, что прослушивание музыки в наушниках или разговор по телефону снижают внимание», — предупреждают в администрации Светлогорска.  

19 мая в Калининграде в районе ул. Невского электричка сбила велосипедиста. Мужчина 1999 года рождения погиб на месте происшествия. Поездная бригада передала информацию медикам и в правоохранительные органы. Проводится расследование.

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