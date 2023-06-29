Ночью в центре Калининграда стало плохо мужчине, скорую вызвал оператор «Безопасного города» (видео)

Оператор «Безопасного города» вызвал скорую помощь для мужчине, которому стало плохо в центре Калининграда. Об этом сообщается в официальном паблике ведомства «ВКонтакте».



«В ночь на 23 июня в ходе визуального мониторинга обстановки в Калининграде операторы обнаружили человека, который лежал без движения около остановочного пункта „Центральный рынок“», — говорится в сообщении.

Информацию незамедлительно передали в службу 112. На место инцидента оперативно прибыла кбригада скорой помощи. Мужчину госпитализировали.

За пять месяцев 2023 года операторы «Безопасного города» передали информацию о 22 подобных случаях, уточняется в посте.