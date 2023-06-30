Францию из-за убийства полицейскими подростка охватили масштабные беспорядки

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Во Франции 6200 человек приняли участие в протестах, начавшихся из-за убийства полицейским подростка. В результате беспорядков был задержан 421 человек, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на телеканал BFM.

В частности, после разграбления магазина в квартале Ле-Аль в центре Парижа задержали 14 человек. В целом в столице Франции задержали как минимум 242 человека. В городах Кламар, Компьен и Нейи-сюр-Марн, а также в департаменте Уаза ночью введен комендантский час.

Самые масштабные с 2005 года беспорядки во Франции вспыхнули в парижском предместье Нантер и перекинулись на другие города три дня назад. Поводом стала смерть 17-летнего подростка, застреленного полицейским во время проверки на дороге. Глава французского МВД Жеральд Дарманен пообещал провести подробное расследование.



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