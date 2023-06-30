На Московском проспекте «Фольксваген» врезался в фонарный столб, пострадала пассажирка (фото)

На Московском проспекте «Фольксваген» врезался в фонарный столб, пострадала пассажирка (фото)
Фото: пресс-служба управления ГИБДД
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В Калининграде на Московском проспекте в ДТП пострадала 24-летняя девушка. Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, происшествие случилось в 3:00 в четверг, 29 июня.

По данным ведомства, по проспекту в сторону улицы Октябрьской двигался автомобиль марки «Фольксваген», под управлением 22-летнего водителя. Автомобилист выбрал неверную скорость и около д. 81 по Московскому проспекту врезался в световую опору справа по ходу движения.

«В результате ДТП 24-летний пассажир автомобиля получила телесные повреждения», — говорится в релизе.



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