В Балтийске спасатели вытащили из моря начавшего тонуть москвича

В Балтийске городские спасатели помогли тонущему в море мужчине. Об этом сообщается в официальном паблике Управления по делам ГО и ЧС городского округа в «ВКонтакте».



По данным ведомства, происшествие случилось в 17:40 в четверг, 29 июня, на пляже недалеко от спасательного поста в районе Гвардейского бульвара. Спасатели, дежурившие на станции, помогли туристу из Москвы.

«Данный гражданин на спасательном автомобиле доставлен в приемное отделение ГБУЗ „Балтийская ЦРБ“. Быстрые и слаженные действия всех спасателей позволили сохранить жизнь отдыхающего», — говорится в сообщении.



В Управления по делам ГО и ЧС Балтийска обращают внимание отдыхающих на морском побережье на необходимость соблюдения правил безопасности при купании. «Обращайте внимание на расположенные на спасательных вышках разрешающие и запрещающие флаги. Не заходите в море когда его штормит, так как образуются сильные потоки отходящей волны называемые „отбойным течением“, не купайтесь в запрещенных местах вне официальных пляжей, так как добраться до места чрезвычайной ситуации спасателям гораздо сложнее и дольше. Не испытывайте свою судьбу», — говорится в обращении спасателей.

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации на воде, звоните 112 или по телефону спасательной станции Балтийска: 8-952-793-07-74.

