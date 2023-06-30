В Балтийске спасатели вытащили из моря начавшего тонуть москвича

В Балтийске спасатели вытащили из моря начавшего тонуть москвича
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ЧП на воде

В Балтийске городские спасатели помогли тонущему в море мужчине. Об этом сообщается в официальном паблике Управления по делам ГО и ЧС городского округа в «ВКонтакте».

По данным ведомства, происшествие случилось в 17:40 в четверг, 29 июня, на пляже недалеко от спасательного поста в районе Гвардейского бульвара. Спасатели, дежурившие на станции, помогли туристу из Москвы.

«Данный гражданин на спасательном автомобиле доставлен в приемное отделение ГБУЗ „Балтийская ЦРБ“. Быстрые и слаженные действия всех спасателей позволили сохранить жизнь отдыхающего», — говорится в сообщении.

В Управления по делам ГО и ЧС Балтийска обращают внимание отдыхающих на морском побережье на необходимость соблюдения правил безопасности при купании. «Обращайте внимание на расположенные на спасательных вышках разрешающие и запрещающие флаги. Не заходите в море когда его штормит, так как образуются сильные потоки отходящей волны называемые „отбойным течением“, не купайтесь в запрещенных местах вне официальных пляжей, так как добраться до места чрезвычайной ситуации спасателям гораздо сложнее и дольше. Не испытывайте свою судьбу», — говорится в обращении спасателей. 

Если вы стали свидетелем чрезвычайной ситуации на воде, звоните 112 или по телефону спасательной станции Балтийска: 8-952-793-07-74.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter