В Калининграде задержали рецидивиста, совершившего грабеж и две кражи

В Калининграде задержан подозреваемый в грабеже и двух кражах. Об этом сообщила пресс-служба областного УМВД.

В полицию обратился 36-летний местный житель, который сообщил, что утром в СНТ «Победа», куда он приехал купить кролика, на него напал неизвестный. Злоумышленник обыскал карманы куртки потерпевшего и похитил 2 200 рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных работ сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 43-летний житель областного центра.

В ходе работы с подозреваемым сотрудники полиции установили его причастность ещё к двум преступным деяниям. В частности, в кафе на улице Гайдара мужчина похитил оставленный без присмотра мобильный телефон стоимостью 9 000 рублей. На следующий день злоумышленник снова похитил мобильник, на этот раз со стола в магазине на улице Нарвской. Ущерб составил 10 000 рублей.

Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что он продал похищенные телефоны случайным прохожим.

В настоящее время следствием ОМВД России по Ленинградскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж» и ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».