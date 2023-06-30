Осужденный в розыске: суд вынес приговор по делу об убийстве бизнесмена в 2003 году

Калининградский областной суд постановил обвинительный приговор по делу об убийстве предпринимателя, совершенном в Светлогорске в 2003 году. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Судом установлено, что в 2003 году М., желая получать прибыль от предпринимательской деятельности по торговле янтарными изделиями ЗАО «Бентен» и незаконно управлять магазином «Дюна» и кафе в Светлогорске, решил убить владельца этих объектов В.

Кроме того, предполагая, что после смерти В. опекуном его дочери — наследницы указанного имущества — может стать К., способный помешать ему в его преступных замыслах, М. решил также его убить.

Для осуществления задуманного М. привлек знакомого, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство — мужчина до сих пор находится в розыске. 28 сентября 2003 года в Светлогорске М. вместе с подельником напали на В. и К., причинив им огнестрельным оружием и ножом телесные повреждения, от которых В. скончался на месте, а потерпевшему К. удалось скрыться.

Действия подсудимого М. суд квалифицировал по пп. «ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений; по ч. 3 ст. 30, пп. «а, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ как покушение на убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений.

Приговор постановлен в порядке заочного производства, поскольку М. скрылся.

Приговором Калининградского областного суда М. назначено наказание в виде лишения свободы сроком 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.