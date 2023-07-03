Ночью упал с пирса: в Зеленоградске к пляжу море вынесло тело молодого человека

Ночью упал с пирса: в Зеленоградске к пляжу море вынесло тело молодого человека
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В Зеленоградске обнаружили в море в районе пляжа тело молодого человека. Как сообщили «Новому Калининграду» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, происшествие случилось в понедельник, 3 июля.

Личность погибшего установлена — это 23-летний житель Зеленоградска. По предварительным данным, молодой человек накануне ночью упал с пирса в море. На следующий день тело вынесло к берегу в районе отеля «Самбия».

«На теле погибшего видимых признаков криминальной смерти не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СУ СКР.



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