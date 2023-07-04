Выехал на встречку, ударил и перевернулся: появилось видео опасного обгона на Мамоновском шоссе (видео)

Выехал на встречку, ударил и перевернулся: появилось видео опасного обгона на Мамоновском шоссе (видео)
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: ДТП

В воскресенье, 2 июля, на Мамоновском шоссе произошло ДТП, которое в соцсетях уже назвали «эпичным». В понедельник вечером в «Сообществе автомобилистов Калининградской области» опубликовали видео момента столкновения в результате которого одно авто перевернулось и съехало в кювет, а второе развернуло на трассе и отбросило на обочину.

Судя по тому, что происшествие не попало в сводку ГИБДД, пострадавших в ДТП не было, однако оба автомобиля получили серьезные повреждения и вызвали живое обсуждение в социальных сетях.

По видео хорошо заметно, что виновником аварии был водитель «БМВ», выскочивший на встречку и ударивший во время неудачного обгона автомобиль, следовавший перед ним. После удара «БМВ» на полной скорости направился в кювет и перевернулся.

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