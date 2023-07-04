Собянин сообщил о новой атаке беспилотников в Новой Москве и Московской области

Собянин сообщил о новой атаке беспилотников в Новой Москве и Московской области
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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На Москву была совершена еще одна атака беспилотников. Об этом утром во вторник, 4 июля, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«Сегодня была совершена ещё одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области, — написал он. — На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы».

По словам Собянина, из аэропорта Внуково в целях безопасности временно была перенаправлена часть рейсов.

«В 8:00 утра ограничения на полёты в районе аэропорта Внуково снимаются, — добавил он. — Жертв и пострадавших нет, экстренные службы работают на местах произошедшего».

В пресс-службе Минобороны уточнили, что всего в атаке участвовали минимум пять беспилотников.

«Четыре украинских БПЛА на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО, — уточнили в ведомстве. — Еще один БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».

Напомним, что первая крупная атака беспилотников на Москву прошла 30 мая этого года.

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