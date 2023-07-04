В Чечне напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

В Чеченской Республике неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на редакцию издания.



По данным СМИ, Милашина и Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в следственное управление Следственного комитета России (СКР) и прокуратуру в Чечне из-за нападения.

Журналистку и адвоката доставили в больницу. По данным правозащитников, у них диагностированы множественные ушибы. У Елены Милашиной сломано несколько пальцев рук. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Москалькову, машина скорой помощи доставит Милашину в Беслан.

В сентябре 2022 года Басманный суд Москвы на основании иска Роскомнадзора аннулировал у «Новой газеты» лицензию СМИ в России.