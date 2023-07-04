Связал руки поясом от халата и задушил: в Калининграде раскрыли убийство 17-летней давности

Связал руки поясом от халата и задушил: в Калининграде раскрыли убийство 17-летней давности
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего калининградца, подозреваемого в убийстве 30-летнего мужчины. Об этом рассказала пресс-служба регионального Следственного комитета.

Утром 8 июня 2006 года в одной из квартир Калининграда на улице Батальной женщина зашла в комнату квартиранта и обнаружила труп со связанными за спиной руками. Экспертиза показала, что его задушили. Но установить подозреваемого сразу не удалось, предварительное следствие приостановили. Длительное время преступление оставалось нераскрытым.

В ходе следствия удалось восстановить картину убийства: во второй половине дня 7 июня 2006 года обвиняемый был в гостях, когда поссорился с хозяином комнаты. Тогда мужчина избил его, потом связал руки за спиной поясом от халата, чтобы тот не сопротивлялся и задушил петлей-удавкой, сделанной из ткани.

Выяснилось, что убийца также находился в исправительном учреждении летом 2006 года, а со 2 по 8 июня ушел в отпуск к своей сожительнице. Дома у нее нашли кошелек и цепочку убитого. На допросе женщина хотела создать алиби своему возлюбленному и соврала, что подарила их сама. Когда ложь вскрылась, сожительница созналась, что обвиняемый угрожал ей расправой, если она не создаст ему алиби.

Вину в убийстве бывший заключенный так и не признал. Изначально он отрицал даже факт нахождения в жилище погибшего. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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