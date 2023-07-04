В Светлом случился пожар в цехе по копчению рыбы (фото)

В Светлом потушили пожар в цехе по копчению рыбы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«На предприятии загорелась коптильная камера и кровля. Сложностей при тушении огня пожарным добавила запутанная планировка одноэтажного здания, в котором произошло возгорание», — уточнили в ведомстве.

Сотрудников МЧС удалось потушить возгорание до того, как огонь распространился на другие помещения. В ликвидации пожара были задействованы 16 человек личного состава и три единицы техники.

«Никто из людей не пострадал. Причины возгорания устанавливаются», — рассказали в УМЧС.