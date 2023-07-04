Кадыров заявил, что поручил установить личности избивших журналистку и адвоката

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что поручил компетентным службам установить личности людей, напавших на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Как сообщает «Интерфакс», об этом глава республики рассказал в своем канале в Telegram.



«Разберемся. Дал поручение компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших. Органы приступили к работе сразу же после сообщения о происшедшем», — написал Кадыров.

Сегодня стало известно, что в Чеченской Республике неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова.

По данным СМИ, Милашина и Немов прилетели в Грозный на оглашение приговора Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в следственное управление Следственного комитета России (СКР) и прокуратуру в Чечне из-за нападения.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку обстоятельств нападения на Немова и Милашину.

В сентябре 2022 года Басманный суд Москвы на основании иска Роскомнадзора аннулировал у «Новой газеты» лицензию СМИ в России.