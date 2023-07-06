Душил шнуром и подушкой: калининградцу грозит срок за покушение на убийство сожительницы

Жителя Калининграда будут судить за попытку убийства сожительницы. Расследование уголовного дела в отношении 36-летнего ранее неоднократно судимого мужчины завершено. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), пишет пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, в ночь на 23 февраля текущего года пьяный обвиняемый в квартире по улице Автомобильной в ходе ссоры на почве ревности попытался задушить сожительницу руками, капроновым шнуром, а также подушкой, после чего попытался нанести женщине удар ножом. Довести свой умысел до конца обвиняемый не смог, поскольку потерпевшая оказала ему активное сопротивление и позвала на помощь соседей. Испугавшись быть застигнутым на месте преступления, мужчина покинул квартиру. С переломом подъязычной кости 53-летняя потерпевшая госпитализирована в лечебное учреждение, где ей оказана необходимая медицинская помощь.

Вину в преступлении обвиняемый не признал, сообщив следствию, что умысла на убийство сожительницы у него не было. Однако следствием указанная версия тщательно проверена и опровергнута. На время предварительного следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сбор доказательств завершен. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.