В Зеленоградском районе в ДТП погиб выехавший на «встречку» 47-летний водитель (видео)

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В среду, 5 июля, поздно вечером в Зеленоградском районе произошло ДТП с погибшим и пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Авария случилась в 22 часа 50 минут на автодороге «Романово-Калининград». 47-летний водитель «Фольксвагена», двигавшийся в сторону п. Волошино, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с «БМВ Х5». После столкновения оба автомобиля съехали в кювет.

В результате ДТП водитель «Фольксваген» от полученных повреждений скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи, пассажир «БМВ» получил телесные повреждения.


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