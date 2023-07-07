В Калининграде полицейские задержали автомобилистку с крупной партией амфетамина

В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали 34-летнюю жительницу Светлого, которая подозревается в распространении амфетамина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления УМВД.



На улице Камской в Калининграде полицейские для проверки остановили автомобиль Hyundai. Находившаяся за рулем женщина начала заметно нервничать. При проведении осмотра салона машины госавтоинспекторы обнаружили и изъяли множество полимерных пакетиков, двое электронных весов, скотч и сверток с веществом неизвестного происхождения. «По результатам химического исследования установлено, что изъятое является психотропным веществом — амфетамином, общей массой более 128 граммов», — уточняют в ведомстве.

Сотрудники ОНК установили, что женщина выполняла роль курьера-закладчика — забирала крупные партии запрещенных веществ, фасовала на мелкие дозы и раскладывала по тайникам.

Кроме того, на территории Гурьевского округа полицейские обнаружили 12 закладок, которые сделала задержанная. «В них находилось более 21 грамма амфетамина. Также наркополицейские изъяли порядка 8 граммов амфетамина из схронов в Московском районе Калининграда», — говорится в релизе.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Женщине может грозить лишение свободы на срок до 20 лет.