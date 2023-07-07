Под Зеленоградском нарушивший дистанцию водитель спровоцировал ДТП с пострадавшим (фото)

В Зеленоградском районе в четверг, 6 июля, произошло ДТП, спровоцированное не соблюдавшим ПДД водителем. Об этом сообщила пресс-служба областной ГИБДД.

Авария случилась в 11 часов на 21 км + 50 м автодороги Зеленоградск — Приморск через Светлогорск. 39-летний водитель «Мерседеса Спринтер» неверно выбрал дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Рено Логан» под управлением 60-летнего водителя и допустил с ним столкновение. После чего также столкнулся с автомобилем «Рено Флюенс». В результате ДТП водитель «Рено Логан» получил телесные повреждения.