Под Космодемьянским спасатели отыскали заблудившуюся в лесу 85-летнюю женщину

В Калининграде спасатели отыскали заблудившуюся в лесу 85-летнюю женщину. Как сообщил «Новому Калининграду» источник в оперативных службах региона, инцидент произошел днем в пятницу, 7 июля.



По данным собеседника, пенсионерка утром приехала на автобусе на остановку недалеко от кладбища в районе Космодемьянского. Она отправилась в лес за грибами, но вскоре поняла, что заблудилась. Тогда женщина позвонила в службу спасения. «Она описала примерно, где заходила в лес. Ее попросили сесть на месте и ждать помощи», — отметил источник.

В течение часа спасателям МЧС удалось отыскать пенсионерку и вывести ее из леса. Медицинская помощь женщине не понадобилась.