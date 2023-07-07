Лишенному водительских прав калининградцу грозит срок за повторную пьяную езду

Лишенному водительских прав калининградцу грозит срок за повторную пьяную езду
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Калининграде перед судом предстанет 22-летний водитель, который управлял автомобилем, будучи лишенным водительского удостоверения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость». Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На ул. Нарвской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Опель» под управлением местного жителя. У водителя имелись признаки опьянения, проведенное освидетельствование подтвердило это. Кроме того, полицейские установили, что в июне 2022 года задержанный уже привлекался к ответственности по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

В настоящее время дознавателем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для принятия решения. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 2 года лишения свободы.

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